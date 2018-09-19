Я выросла на ее руках. Алла Пугачева показала редкое семейное фото

Известная певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками редким снимком из своего семейного архива.

69-летняя артистка решила показать поклонникам своих бабушку и дедушку. В частности, на фото, размещенном в Instagram, изображены бабушка Примадонны Александра Кондратьевна Одегова, а также ее дедушка Архип Одегов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 9 Дек 2018 в 3:53 PST

В подписи к снимку Пугачева отметила, что бабушка принимала активное участие в ее воспитании, а также добавила, что практически не помнит своего дедушку, который рано ушел из жизни:

«Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова / в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов. Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее «приглядом». Спасибо ей. Царство небесное вам», - написала певица.

В подписи к фото фолловеры Пугачевой отметили внешнее сходство Александры Кондратьевны с младшей дочерью певицы Лизой.

«Лиза на бабушку похожа», «Лиза похожа на вашу бабушку, здесь все об этом говорят», «Копия Лизы!», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Сен 2018 в 10:45 PDT

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