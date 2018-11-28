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Кто сказал, что это неприлично? Потап вдохновился грудью Тины Кароль

Сегодня, 12:35 389
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Потап выразил восхищение грудью Тины Кароль с помощью интригующего фото

© Instagram

Украинский продюсер и рэпер Потап поделился с поклонниками интригующим снимком, на котором изображен на фоне портрета певицы Тины Кароль.

На новом фото, опубликованном накануне в Instagram, Потап приложился к груди на изображении Кароль.

«Только не нужно писать, что это неприлично. У каждого свои иконы и своя религия!» - подписал снимок Потап.

В комментариях к интригующему кадру фолловеры артиста предположили, что он неровно дышит к своей коллеге по шоу Голос страны, а также отметили, что от его нового фото «попахивает сексом».

«Сексом попахивает!», «Такое мог сделать только Потап», «Скоро Голос, можно будет потрогать вживую», «Там есть за что подержаться», «Тина будет счастлива) ее тайная мечта сбылась», «Потап явно неровно дышит к Тине», - пишут в Сети.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, ранее Потап прокомментировал финансовые, рабочие и личные отношения с певицей Настей Каменских, о романе которых ходят слухи не первый год.

«Идея сольного проекта принадлежит именно Насте. Я не продюсер проекта NK. Мое участие в этом проекте основано в первую очередь на личных отношениях с артисткой. Все, что происходит вокруг этого проекта, это вне моей работы. Это больше фан, музыка и любовь», - заявил он.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Теги:   Фото Потап Тина Кароль

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