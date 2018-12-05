Купальник с хмельницкого базара. Леся Никитюк показала фото с отдыха

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками серией снимков, сделанных на отдыхе в Абу-Даби.

31-летняя звезда Орла и решки сразу после напряженного финала шоу Танцы со звездами 2018, в котором заняла второе место, отправилась на отдых в столицу ОАЭ.

Никитюк сообщила, что выбрала для долгожданного отпуска отель Rixos Saadiyat Island, назвав его лучшим местом в Абу-Даби.

«Сегодня почувствовала себя с золотой карточкой в руках, как когда-то. Только в этот раз я режиссер. Спасибо Rixos Saadiyat Island. За атмосферу. Вы лучшие в Абу-Даби», - написала Никитюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 5 Дек 2018 в 4:20 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 6 Дек 2018 в 12:33 PST

На серии опубликованных в Instagram фото телезвезда позирует в купальниках, демонстрируя стройные формы. В комментариях к одному из снимков фолловеры активно обсуждали розовый купальник Никитюк оригинального кроя:

«Купальник прикольный, хмельницким базаром попахивает», «Классный купальник, у меня такой же был в детстве, правда в горошек», «Какие модные труселя! Валютные!», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 6 Дек 2018 в 5:29 PST

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