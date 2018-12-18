MeToo. Актера Джеффри Раша обвинили в сексуальных домогательствах

Актриса сериала Оранжевый – хит сезона Яэль Стоун обвинила популярного австралийского актера Джеффри Раша в «неподобающем сексуальном поведении» во время съемок в 2010 году.

Как рассказала Стоун The New York Times, Раш танцевал перед ней обнаженным в их гримерке, разглядывал ее с помощью зеркала, когда она принимала душ время от времени отправлял ей эротические сообщения.

Также она добавила, что «с энтузиазмом и по своей воле» отвечала на сообщения австралийского актера. Тогда Яэль было 25, а Рашу - 59 лет.

«Я была так польщена, что кто-то вроде него проводил время, отправляя мне сообщения в самые ранние часы, - сказала она. - Постепенно текстовые сообщения становились все более откровенными по своей сути, но всегда содержали высокий уровень интеллектуального языка».

«Меня смущает то, как я участвовала в этом, - заявила Стоун. – Сейчас я, конечно, не реагировала бы как тогда, в 25 лет».

Стоун сказала, что пыталась справиться с «неприятными моментами», не обидев звезду.

Яэль Стоун. Фото: ЕРА

В ответ на заявления актрисы Раш заявил, что обвинения «неверны и в некоторых случаях были полностью вырваны из контекста».

«Яэль иногда расстраивал тот энергичный энтузиазм, который я обычно привносил в свою работу. Я искренне и глубоко сожалею о том, что причинил ей какое-либо беспокойство. Безусловно, у меня никогда не было таких намерений», - сказал Раш.

Джеффри Раш - актер театра, кино и телевидения. Обладатель премии Оскар, двух Золотых глобусов, трех премий BAFTA. Он наиболее известен по ролям в фильмах Влюбленный Шекспир, Лучшее предложение, Король говорит! Среди его последних ролей – Альберт Эйнштейн в сериале Гений и Альберто Джакометти в фильме Последний портрет.

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