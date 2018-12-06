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Много тела. Тина Кароль обнажилась в новом клипе

Сегодня, 11:07 145
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Кароль снялась обнаженной

© YouTube

Украинская певица Тина Кароль представила новый клип на песню Сила высоты.

В музыкальном ролике 33-летняя артистка предстает в откровенных образах, позируя в воде обнаженной, а также демонстрирует акробатические трюки в облегающем комбинезоне нюдового цвета. Кроме того, в видео появляются отдельные кадры с обнаженными частями тела Кароль.

Режиссером выступил эстонский клипмейкер Хиндрек Маасик, который назвал украинскую артистку своей музой:

«Ее сексуальность деликатна, ее магнетизм в деталях. Переступая через шаблоны сиюминутных запросов, я хотел показать в этом клипе ясную, красивую, искреннюю картину, как бы это сделал любой художник. Для многих в искусстве Тина Кароль является музой, и для меня в том числе», - отметил он.

За стиль певицы в клипе отвечала украинский стилист Ольга Ревуцкая, которая совместно с киевским семейным ателье Masterskaya создавала для нее соблазнительные образы, дополненные украшениями от Ferrara Jewels KIEV.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

По признанию Кароль, песня, на которую был снят сексуальный клип, рассказывает о преданности женщины:

«Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня - это мои жизни. Сила высоты - это песня о преданности женщины своему мужчине, которая покорно оберегает его», - говорит певица.

Менее, чем за сутки, клип набрал более 120 тысяч просмотров на YouTube.

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Теги:   Тина Кароль Видео Клип

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