На границе замочки висят. Шнуров, Варнава, Гребенщиков и другие артисты высказались о запрете на въезд в Украину

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров, а также ряд других российских артистов высказались о запрете на въезд россиян в Украину.

На своей странице в Instagram российский рок-музыкант опубликовал стих, в котором упомянул опальных певиц Светлану Лободу и Веру Брежневу. Кроме того, Шнуров пообещал киевлянам вернуться в город:

«Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать, как прежде, друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят», - написал Шнуров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 30 Ноя 2018 в 1:39 PST

Стихотворение Шнурова прокомментировал украинский журналист Евгений Кузьменко, который на своей странице в Facebook опубликовал собственную версию стиха о запрете на въезд в страну.

Запрет на въезд в Украину также прокомментировали участник Квартета И, 52-летний Камиль Ларин, а также российская телеведущая, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.

В частности, Ларин отметил, что ему жаль украинцев и пожаловался на плохие заработки:

«Жалко, жалко. Ну как теперь ехать, если запрет? Денег и так нету, и заработки сейчас - как бы не совсем. А тут еще и политические такие настроения. Ну, что делать, когда дураки у власти? Сидит ребенок, придумывает себе какие-то новые игры, потом этот ребенок вырастает и становится так вот неожиданно главой государства...» - говорит артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Квартет И (@kvartet_i_teatr) 9 Ноя 2018 в 11:55 PST

В свою очередь, Варнава рассказала, что ей запретили въезд в Украину после гастролей в оккупированном Крыму.

«Мы с Comedy Women были в Крыму на гастролях, никто не знал, что это может повлечь за собой подобные последствия. После этого дали большой концерт в Киеве. Затем в СМИ появилась информация о том, что я больше невъездная в Украину. Виню в этом систему. Ну как же так? Мы же просто люди, мы пытаемся в очень сложных условиях и обстоятельствах сделать жизнь для людей лучше. Мы же можем это сделать», - заявила она.

Звезда Comedy Women также пообещала приехать в страну, если это будет в рамках законов Украины:

«Люди, которые занимаются творчеством, что же плохого они сделали? Почему правительство принимает такое решение? Решение 15 человек против многомиллионной толпы. У меня есть своя аудитория в Украине, друзья, близкие. Это очень досадно, я вообще никак не связана с политикой. Мне очень жаль. Я считаю время, когда закончится срок невъезда. Как только он истечет, я сразу поеду в Киев, если это будет в рамках закона Украины», - добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 13 Ноя 2018 в 7:41 PST

Ранее Борис Гребенщиков на своей личной странице в Facebook объявил о том, что российская рок-группа Аквариум перенесла свои концерты в Украине. В качестве причины музыкант указал «форс-мажор» в стране.

«Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!», - написал Гребенщиков.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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