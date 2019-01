Не ищу одобрения. Мадонна ответила поклонникам, заподозрившим ее в глютеопластике

После концерта в Сети было опубликовано множество видео, но фаны обсуждали не репертуар певицы, а форму ее ягодиц. Многие пользователи предположили, что Мадонна прибегла к глютеопластике – пластической операции на ягодицах.

К примеру, один из пользователей Twitter написал, что имплантаты Мадонны - «самое печальное окончание 2018 года».

I think the saddest ending to 2018 is finding out that Madonna got butt implants. pic.twitter.com/hhpnrllQ1E