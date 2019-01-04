Не ищу одобрения. Мадонна ответила поклонникам, заподозрившим ее в глютеопластике

Поп-икона Мадонна шокировала поклонников неожиданным выступлением в Stonewall Inn (Нью-Йорк) в канун Нового года, и заставила их обсуждать вероятность пластической операции на ягодицах.

После концерта в Сети было опубликовано множество видео, но фаны обсуждали не репертуар певицы, а форму ее ягодиц. Многие пользователи предположили, что Мадонна прибегла к глютеопластике – пластической операции на ягодицах.

К примеру, один из пользователей Twitter написал, что имплантаты Мадонны - «самое печальное окончание 2018 года».

I think the saddest ending to 2018 is finding out that Madonna got butt implants. pic.twitter.com/hhpnrllQ1E — Jennifer (@ScottishBF) 2 января 2019 г.

Удивленные фаны также публиковали множество видео с выступления певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AllNewsInc (@allnewsinc) 2 Янв 2019 в 11:45 PST

В четверг, 3 января, суперзвезда ответила своим поклонникам в Instagram. «Отчаянно не ищу одобрения. Имею право на свободное обращение со своим телом, как и все остальные! Спасибо 2019-й! Это будет удивительный год!» - написала Мадонна.