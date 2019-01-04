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Не ищу одобрения. Мадонна ответила поклонникам, заподозрившим ее в глютеопластике

Сегодня, 19:59 485
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Мадонна вышла на сцену со своим 13-летним сыном

Фото: madonna / Instagram

Поп-икона Мадонна шокировала поклонников неожиданным выступлением в Stonewall Inn (Нью-Йорк) в канун Нового года, и заставила их обсуждать вероятность пластической операции на ягодицах.

После концерта в Сети было опубликовано множество видео, но фаны обсуждали не репертуар певицы, а форму ее ягодиц. Многие пользователи предположили, что Мадонна прибегла к глютеопластике – пластической операции на ягодицах.

К примеру, один из пользователей Twitter написал, что имплантаты Мадонны - «самое печальное окончание 2018 года».

Удивленные фаны также публиковали множество видео с выступления певицы.

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В четверг, 3 января, суперзвезда ответила своим поклонникам в Instagram. «Отчаянно не ищу одобрения. Имею право на свободное обращение со своим телом, как и все остальные! Спасибо 2019-й! Это будет удивительный год!» - написала Мадонна.

 

 

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Теги:   Пластическая операция Мадонна

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