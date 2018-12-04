Он был альфонсом. Анна Седокова судится за наследство Белькевича

Бывшая жена покойного футболиста Валентина Белькевича певица Анна Седокова раскрыла подробности судебного разбирательства относительно его наследства.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором рассказала, что за киевскую квартиру скончавшегося четыре года назад футболиста золотого поколения Динамо борется ее 12-летняя дочь Алина – единственный ребенок Белькевича. Лишить девочку наследства хочет вторая жена спортсмена Олеся.

Судебное разбирательство началось уже через полгода после смерти Белькевича, который скончался 1 августа 2014 года от тромбоэмболии. Известно, что дочь футболиста и его вдова борются в суде за квартиру в центре украинской столицы, площадью 240 квадратов, стоимость которой ранее была оценена в 7 млн грн.

По словам Седоковой, вдова Белькевича пытается доказать, что он был альфонсом и жил за ее счет, а его квартира была куплена за ее личные средства. Певица также обвинила вторую жену спортсмена в подделке документов, подкупе судей и в сговоре с тренером Динамо Александром Хацкевичем.

«Больше трех лет другая сторона затягивает процесс, покупает людей, справки, договаривается с кем может и не может, но завтра, несмотря на их старания, состоится последнее слушание в Апелляционном суде! И суть этого спора – не спор между мною и другой женщиной. Я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина – Алины. Она, женщина, которая не проработала в своей жизни ни дня, содержала одного из лучших футболистов страны и, следовательно, это она купила квартиру, в которой жила еще я и Алинка. И вот лучший друг Валентина, Хацкевич, который сидел у меня на кухне, который держал на руках мою маленькую дочь, приходит в суд и дает показания, что в это время Валентин получал зарплату всего 200-300 долларов в месяц. Что он содержанец, что нужно все забрать у ребенка», - написала Седокова.

Она также отметила, что ее поддерживают родители Белькевича, которые отказались от своей доли наследства в пользу Алины.

«Он любил ее очень сильно и умер, не успев оставить завещание. Именно поэтому и мама Валентина Белькевича, и его отец, отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины», - добавила певица.

Ранее родители Белькевича сообщили, что после смерти сына его вторая жена присвоила себе 10 млн долларов, которые футболист хранил в сейфе.

«Я видела деньги. В сейфе был миллион долларов. Это точно. Но Олеся говорит, что ничего не было и что она содержала Валика. Она была содержанкой моего сына 20 лет. Этот человек за 45 лет не работал нигде и никогда, посещая рестораны, казино. И судится она с ребенком, которого еще надо вырастить и выучить», - говорит мать футболиста Валентина Васильевна.

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