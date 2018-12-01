Первый поцелуй. Сергей Бабкин показал трогательное фото с женой

Популярный музыкант Сергей Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram трогательный снимок со своей супругой Снежаной, сделанный украинским фотографом Викторией Квиткой.

40-летний певец поделился с поклонниками романтичным кадром, на котором целует свою жену, в честь годовщины. В частности, в подписи к снимку Бабкин сообщил, что 11 лет назад впервые поцеловался со Снежаной:

«Сегодня же 3 декабря! А что это значит? 11 лет назад мы со Снежаной первый раз поцеловались. Наше начало… И наша первая и такая важная дата», - написал музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 3 Дек 2018 в 11:26 PST

Накануне Бабкин раскритиковал властей Харькова за плохую работу коммунальных служб. Популярный певец также возмутился тем, что у жителей города нет горячей воды:

«Управляющие городом! Целый день идет снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились. Были у моих родителей дома. Воды горячей нет с августа. Уважаемые, вы серьезно? Может пора уже включаться?», - написал Бабкин.

В комментариях к посту артиста мнения пользователей Сети разделились. Некоторые поддержали критику Харькова, в то время как другие сообщили, что довольны работой властей города:

«Мы в одном городе живем? Вода горячая есть, а комунальщики вручную расчищают тротуары и пешеходные переходы от снега», «Лучше бы котел купил своим родителям, а не рассказывал тут», «Невозможно за одну секунду почистить снег на всех улицах, в снегопад!», - возмущались фолловеры артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 1 Дек 2018 в 12:07 PST

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