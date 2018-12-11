Работал непосредственно на Штази? Шнуров написал стих о работе Путина в немецкой разведке

Лидер российской рок-группы Ленинград Сергей Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке президенте РФ Владимире Путине.

На своей странице в Instagram музыкант в стихах сравнил историю о служебном удостоверении Путина, якобы обнаруженном в архивах Штази, с фильмом Фантастические твари. Шнуров также отметил, что российский лидер, вероятно, давал присягу немецкой разведке.

«Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.

Что нам их «Фантастические Мрази»,

Когда наш лидер наднациональный,

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал поди нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней в принципе минувших,

Глаз вон, тому, кто всё не забывает,

Когда б не слышали бы наши уши,

Разведчиков ведь бывших не бывает!», - написал музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 11 Дек 2018 в 6:20 PST

Напомним, накануне в Германии в архивах Дрездена обнаружили служебное удостоверение, выданное на имя нынешнего президента России Владимира Путина. Удостоверение на имя майора Путина было заверено печатью и действительно до конца 1989 года.

Документ был найден в архивах дрезденского офиса Штази, благодаря удостоверению Путин мог беспрепятственно посещать офисы разведывательной организации и вербовать агентов на территории ГДР.

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