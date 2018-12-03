Регина Тодоренко родила первенца

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко впервые стала мамой.

Новость о появлении на свет первенца подтвердил супруг артистки, российский певец Влад Топалов, пишет People Talk.

Он сообщил, что у него родился сын, а также отметил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. По словам новоиспеченного папы, малыш появился на свет весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.

Роды проходили в одном из московских роддомов. По данным инсайдеров, Тодоренко решила рожать в государственном роддоме - в родильном доме №29 имени Н.Э.Баумана в Москве. Рядом с певицей в больнице находился Топалов.

Напомним, накануне стало известно, что в октябре Тодоренко и Топалов официально узаконили свои отношения. Скромная свадебная церемония состоялась в присутствии родственников пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine) 2 Дек 2018 в 11:38 PST

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