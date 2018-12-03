С партнером по Танцам. Леся Никитюк снялась в сексуальном фотосете для мужского глянца

Украинская телеведущая Леся Никитюк стала главной героиней свежего номера мужского глянца XXL, на обложке которого появилась в сексуальном платье с глубоким декольте.

31-летняя звезда появилась на страницах издания в откровенных образах, а также топлесс. Компанию ей составил ее партнер по шоу Танцы со звездами Максим Ежов, в паре с которым она заняла второе место в проекте.

Обложкой декабрьского номера XXL Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.

«Девочки запомните! Свое тело можно демонстрировать только любимому, ну и журналу XXL. Как же приятно работать с талантливыми людьми», - подписала снимок звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 3 Дек 2018 в 2:05 PST

Помимо новых снимков, XXL представил бэкстейдж-видео, в котором Никитюк и Ежов позируют фотографу в номере отеля.

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