С партнером по Танцам. Леся Никитюк снялась в сексуальном фотосете для мужского глянца

Украинская телеведущая Леся Никитюк стала главной героиней свежего номера мужского глянца XXL, на обложке которого появилась в сексуальном платье с глубоким декольте.
31-летняя звезда появилась на страницах издания в откровенных образах, а также топлесс. Компанию ей составил ее партнер по шоу Танцы со звездами Максим Ежов, в паре с которым она заняла второе место в проекте.
Обложкой декабрьского номера XXL Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.
«Девочки запомните! Свое тело можно демонстрировать только любимому, ну и журналу XXL. Как же приятно работать с талантливыми людьми», - подписала снимок звезда.
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Помимо новых снимков, XXL представил бэкстейдж-видео, в котором Никитюк и Ежов позируют фотографу в номере отеля.
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