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Счастье любит тишину. Ирина Билык впервые вышла в свет с мужем и маленьким сыном

Сегодня, 12:54 197
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Ирина Билык с сыном и мужем на красной дорожке M1 Music Awards 2018.

Фото: instagram

По красной дорожке церемонии награждения М1 Music Awards 2018 Ирина Билык прошла в компании нового мужа российского продюссера, фотографа и художника Аслана Ахмадова и 3-летнего сына Табриза.

«Впервые мы всей семьей были на Красной дорожке, и я очень рада, что мы нашли для этого время», - написала Ирина Билык в своем посте в инстаграм и поделилась фотографией. Публикацию она сопроводила хештегами #счастьевсемье, #счастливаясемья Кроме того, Ирина Билык снова вернулась к цвету блонд.

«Ирина, у вас такая красивая семья», «Это истина! Ире не нужен другой цвет! Именно с этим цветом – она Богиня!», «Вы уже блондинка? Круто! Вам так намного лучше! Красотка!», «Вы очень красивая семья! Вы просто очаровашки!», «Какой уже большой мальчуган! Как летит время… Удачи вам во всем», «Самые красивые, самые лучшие, идеальные».

В рамках церемонии награждения Ирина Билык также выступила на сцене с дэнс-версией песни Не ховай очей и футуристическими декорациями.

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