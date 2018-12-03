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Сергей Шнуров научил. Солист Rammstein матерно "поздравил" россиян

Сегодня, 18:01 247
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Линдеманн озвучил матерное послание в адрес россиян

© Instagram

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн обратился к россиянам с «новогодним посланием», матерно высказавшись в новом видеоролике лидера группы Ленинград Сергея Шнурова.

Накануне Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором запечатлен вместе с немецким музыкантом.

В ролике, снятом в Санкт-Петербурге, он обращается к фолловерам, сообщая, что его приятель из Германии хочет поздравить всех с Новым годом. В ответ на это Линдеманн озвучивает матерное высказывание.

Видео Шнурова набрало свыше 1,5 млн просмотров и почти 4 тыс комментариев.

«Это шедеврально», «То, что надо. Поздравление Раше, их все туда посылают», «Шнур красава», «Красава, красиво послал», - одобрили высказывание Линдеманна пользователи Сети.

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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Теги:   Сергей Шнуров Россия

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