Сергей Шнуров научил. Солист Rammstein матерно "поздравил" россиян

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн обратился к россиянам с «новогодним посланием», матерно высказавшись в новом видеоролике лидера группы Ленинград Сергея Шнурова.
Накануне Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором запечатлен вместе с немецким музыкантом.
В ролике, снятом в Санкт-Петербурге, он обращается к фолловерам, сообщая, что его приятель из Германии хочет поздравить всех с Новым годом. В ответ на это Линдеманн озвучивает матерное высказывание.
Видео Шнурова набрало свыше 1,5 млн просмотров и почти 4 тыс комментариев.
«Это шедеврально», «То, что надо. Поздравление Раше, их все туда посылают», «Шнур красава», «Красава, красиво послал», - одобрили высказывание Линдеманна пользователи Сети.
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