Скандалили из-за бассейна. Робби Уильямс выиграл суд у соседа

Гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж и звезда поп-музыки Робби Уильямс решали через суд планы перестройке дома Уильямса.

Как сообщает Sky News, Робби Уильямс выиграл пятилетний судебный процесс у соседа Джимми Пейджа из-за планов сделать спортивный зал и бассейн в подвале своего дома на западе Лондона.

План перестройки был утвержден специальным комитетом в Кенсингтонской ратуше, несмотря на возражения со стороны соседа – гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа.

Знаменитые музыканты ссорились из-за желания Уильямса устроить ремонт в его доме Вудленд-хаус, который относится к классу II.

Тауэр-Хаус Пейджа находится в 13 метрах от дома Уильямса, и 74-летний музыкант переживает, что какие-либо строительные работы могут нанести повреждения его дому.

Здание, в котором живет Пейдж относится к классу I – это особняк периода эпохи возрождения готики в архитектуре, его интерьер украшают богатые витражи, декоративная штукатурка и керамическая плитка, и купил он его в 1972 году.

Разрешение Робби Уильямсу на проведение ремонтных работ было выдано во вторник на заседании комитета в Кенсингтонской ратуше.

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