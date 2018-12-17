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Вместо Джамалы и Бабкина. Определен полный состав тренеров нового сезона шоу Голос країни

Сегодня, 14:26 663
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Dan Balan стал четвертым тренером шоу девятого сезона Голос країни

Фото: пресс-служба 1+1

Команда тренеров девятого сезона шоу Голос країни укомплектована. Четвертым тренером станет популярный певец Dan Balan.

Dan Balan – певец, композитор, музыкант-мультиинструменталист, номинант американской музыкальной премии Grammy как соавтор хита Rihanna ft T.I. - Live Your Life, стал четвертым тренером девятого сезона Голос країни.

Теперь ясно, что в новом сезоне в тренерских креслах не будет Джамалы и Сергея Бабкина. Остальные кресла займут бессменный тренер Тина Кароль, Потап и Монатик (ранее занимавший, как и Потап, тренерское кресло в шоу Голос діти).

Главный продюсер проекта Голос країни Владимир Завадюк поделился решением об участии Dana в проекте: «В этом году «Голос країни» пройдет под главной темой «Зірки серед нас». Мы ожидаем, что новый сезон откроет нам новые имена и новых звезд. Конечно, это невозможно без обновленной тренерской панели, которая в этом году удивит телезрителей своим составом. Впервые за всю историю проекта, к украинским тренерам присоединилась звезда мирового уровня Dan Balan, который известен не только как исполнитель, но и как композитор. Поэтому Dan Balan планирует найти на проекте не просто талантливый голос, а человека, которому он напишет суперхит и который сможет выполнить его как можно лучше. Мы ждем от него новых решений и ярких эмоций».

Напомним, тренеры Голоса передавали друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу, тем самым давая подсказки, кто может стать следующим.

 

Девятый сезон шоу стартует зимой 2019 года.

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