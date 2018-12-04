Вся тусовка в сборе. Живущая в Москве Лорак посетила грандиозный день рождения дочери Киркорова

Украинская певица Ани Лорак, работающая и проживающая в Москве, посетила грандиозную вечеринку по случаю празднования дня рождения дочери российского артиста Филиппа Киркорова.

Детский праздник был организован в стиле Гарри Поттера в одном из элитных московских ресторанов.

На своей странице в Instagram Лорак опубликовала серию снимков, сделанных на фееричном детском празднике Аллы Виктории, которой исполнилось семь лет. Вместе с певицей на вечеринку пришла и ее дочь София, которая, согласно информации украинских СМИ, проживает в России вместе с мамой после скандала с изменой мужа Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

Поздравить дочь Киркорова с днем рождения также пришли Алла Пугачева, Анастасия Стоцкая, Сергей Лазарев и многие другие знаменитости, которые посетили вечеринку вместе со своими детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 4 Дек 2018 в 5:46 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 5 Дек 2018 в 3:46 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 5 Дек 2018 в 1:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 5 Дек 2018 в 12:24 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 4 Дек 2018 в 7:41 PST

Миллион просмотров. Сексуальные танцы Ани Лорак взбудоражили фанов

С обручальным кольцом. Новое фото Ани Лорак вызвало споры в интернете

В трауре? Фолловеры Ани Лорак раскритиковали ее за "черный гардероб"

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook