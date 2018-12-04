Вся тусовка в сборе. Живущая в Москве Лорак посетила грандиозный день рождения дочери Киркорова

Украинская певица Ани Лорак, работающая и проживающая в Москве, посетила грандиозную вечеринку по случаю празднования дня рождения дочери российского артиста Филиппа Киркорова.
Детский праздник был организован в стиле Гарри Поттера в одном из элитных московских ресторанов.
На своей странице в Instagram Лорак опубликовала серию снимков, сделанных на фееричном детском празднике Аллы Виктории, которой исполнилось семь лет. Вместе с певицей на вечеринку пришла и ее дочь София, которая, согласно информации украинских СМИ, проживает в России вместе с мамой после скандала с изменой мужа Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.
Поздравить дочь Киркорова с днем рождения также пришли Алла Пугачева, Анастасия Стоцкая, Сергей Лазарев и многие другие знаменитости, которые посетили вечеринку вместе со своими детьми.
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