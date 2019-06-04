Во Франции закрыли дело против Депардье об изнасиловании

Прокуратура Франции закрыла дело в отношении актера Жерара Депардье об изнасиловании молодой актрисы.
Как сообщает AFP, расследование прекратили из-за отсутствия доказательств.
«Многочисленные следственные действия, проведенные в рамках расследования, не позволяют обнаружить преступления, о которых идет речь», — заявили в прокуратуре.
Напомним, что звезда кинофильмов Последнее метро и Астерикс и Обеликс был обвинен в изнасиловании и нападении на актрису в своем доме в августе 2018 года.
22-летняя французская актриса заявила, что Депардье изнасиловал ее в парижской квартире.