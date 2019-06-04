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Во Франции закрыли дело против Депардье об изнасиловании

4 июня, 19:22
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Во Франции закрыли дело против Депардье об изнасиловании - фото

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С актера сняли обвинения

Прокуратура Франции закрыла дело в отношении актера Жерара Депардье об изнасиловании молодой актрисы.

Как сообщает AFP, расследование прекратили из-за отсутствия доказательств.

«Многочисленные следственные действия, проведенные в рамках расследования, не позволяют обнаружить преступления, о которых идет речь», — заявили в прокуратуре.

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Напомним, что звезда кинофильмов Последнее метро и Астерикс и Обеликс был обвинен в изнасиловании и нападении на актрису в своем доме в августе 2018 года.

22-летняя французская актриса заявила, что Депардье изнасиловал ее в парижской квартире.

Теги:   Жерар Депардье Франция

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