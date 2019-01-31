"Я красивый, ко мне все тянутся". Как украинские деятели искусства поддерживают кандидатов в президенты

В Украине есть давняя традиция – накануне президентских выборов политики заручаются поддержкой деятелей искусства. Певцы, актеры, писатели становятся весомым инструментом в привлечении избирателей.

В этом году основные кандидаты в президенты Украины приглашали деятелей искусства на съезды и форумы, посвященные своему выдвижению. Подробнее о том, каких кандидатов поддерживали те или иные деятели культуры – в сюжете Радио НВ.

Своей поддержки Юлии Тимошенко давно не скрывает певец Александр Пономарев. Он пришел и на ее съезд 22 января. На том же мероприятии "засветился" и народный артист Украины Павел Зибров. Также присутствовала бывшая певица Анастасия Приходько. Ранее она заверила, что петь со сцены не будет.

Alyona Alyona заявила, что на форум ее заманили обманом

Форум, на котором о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента объявил действующий глава государства Петр Порошенко, открывал лидер группы Плач Єремії, народный артист Тарас Чубай.

Также Чубай, Тарас Компайниченко, Иван Лене из группы Kozak System и Фома из Мандр спели марш новой армии Зродились ми великої години. В зале были замечены певец Тарас Петриненко, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд, издатель Иван Малкович, режиссер Ахтем Сейтаблаев и рэп-инсполнительница Alyona Alyona. Последняя потом заявила, что на форум ее заманили обманом.

В рамках досрочной кампании, как отчитывалась гражданская сеть Опора, к агитации в пользу кандидата в президенты Александра Шевченко привлекался писатель Василий Шкляр.

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Увеличить круг сторонников

На форуме Петра Порошенко со сцены выступил известный художник и сатирик Лесь Подервянский. Он поддержал действующего президента и объяснил, что только так можно предотвратить вызовы, которые стоят перед современной Украины.

Чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь

"Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком. Она может появиться в нашей стране. Так вот, чтобы она у нас не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь. Потому что у меня есть дочь Настя и внук Тимур", – коротко выступил Подеревянский.

Актриса театра и кино Ирма Витовская также получила приглашение на форум действующего президента и пришла, чтобы его поддержать. Как она рассказала Радио НВ, главные месседжи, актуальные сейчас для страны, от действующего главы государства услышала.

Я буду выбирать быстрые реформы

"Считаю, что должность президента касается внешнего направления, четких месседжей, которые мы хотим слышать, по крайней мере я, и армии. Меня устраивает. Что касается остальных историй, которые мы будем смотреть по продвижению реформ, нового парламента, и это мы будем все говорить осенью. Я это четко понимаю. Поэтому я сейчас выбираю президента. Далее я буду выбирать быстрые реформы и еще самое главное, что было обещано, – Антикоррупционный суд", – отметила Витовская.

На съезде партии Батькивщина присутствовал народный артист Павел Зибров. Он в беседе с Радио НВ заверил, что будет поддерживать лидера политической силы Юлию Тимошенко на протяжении всей кампании – пением, агитацией. Он также добавил, что к нему, как к известному человеку, украинцы прислушиваются и предположил, что своим публичным выбором может увеличить круг сторонников Тимошенко. Зибров заверил, что никаких преференций за это не получает.

С другими партиями не пел, не поддерживал

"Я их поддерживаю пятнадцать лет, знаком – двадцать. С другими партиями не пел, не поддерживал. Коней на переправе не меняют. Безусловно, что влиятельные политики, спортсмены, публичные люди высказывают мнение, к ним прислушиваются, почему бы и нет. Там, где я приезжал, помню, со своими встречами, концертами 2009, 2007, 2014, ко мне прислушались люди. На своих концертах я, безусловно, буду говорить как гражданин Украины, как Павел Зибров, а не народный артист. У меня свое мнение, и меня народ спрашивает: как за кого. Я рассказываю", – сообщил Зибров.



Много ли у него будет встреч и концертов в течение избирательной кампании, артист пока не знает, но предполагает, что достаточно.

Это можно назвать "понтами"

Украинские политики приглашают не только звезд сцены, а предпочитают и лидеров мнений, отметил в комментарии Радио НВ директор Центра общественных исследований Украинский меридиан Дмитрий Левусь. Примером является короткое выступление Леся Подеревянского на форуме Порошенко, которое активно обсуждают в публичном пространстве.

"Такие дела, в большинстве случаев, не несут какой-то такой нагрузки. Это все позволяет мобилизовать только свой ядерный электорат, сделать так, чтобы он был в энергичном состоянии, не более это", – отметил Левусь.

Это признак того, что ты – мощный кандидат

Привлечение известных персон к избирательной кампании не имеет прямого влияния на электорат, отметил в комментарии Радио НВ председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По его словам, это больше игра и желание кандидата продемонстрировать поддержку различных слоев населения.

"Это признак того, что ты – мощный кандидат. Это косвенно, опосредованно влияет на избирателей с точки зрения того, что они видят: он действительно мощная фигура, если его так много разных людей поддерживают, людей популярных, известных. Это можно назвать "понтами". Но надо избирателей чем-то приманивать и демонстрировать, какой я или сильный и мощный, или какой я красивый, ко мне все тянутся, меня все поддерживают", – отметил Фесенко.



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