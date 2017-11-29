Даже убийц посещают в тюрьме. Отец Меган Маркл пожаловался на отчуждение дочери и принца Гарри

Отец Меган, Томас Маркл рассказал, что Меган очень любила «папу»; увлекалась каллиграфией и подписала ему «сотни» открыток; что она «требовательна, но не груба», в детстве ее в семье называли Фасолькой, а на свадьбе с Тревором все гости получили в подарок пакетики с марихуаной.

Даже убийц посещают в тюрьме

В интервью Daily Mail отец Меган Маркл, Томас, жалуется, что его дочь и ее муж с ним обращаются несправедливо, ведь даже убийц, сидящих в тюрьме, посещают их родные и близкие.

Для Томаса Маркла, отчужденного отца герцогини Сассекской – это драгоценные слова, болезненное напоминание о «стене молчания» между ним, его беременной дочерью и принцем Гарри, зятем, с которым никогда не виделся.

В то время, как Меган и Гарри будут отмечать Рождество в Сандрингемском замке вместе с королевой Елизаветой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, Томас Маркл останется в эти праздники без поздравительной открытки, звонка или встречи со своей любимой младшей дочерью.

«От меня отгородились, но я не могу больше молчать, - сказал он в интервью изданию. - Я тысячи раз пытался связаться со своей дочерью, писал сообщения, отправлял письма, но Меган и Гарри отгородились от меня стеной молчания. Они сделали то, что однажды сами попросили меня не делать – они поверили во все, что обо мне было написано. Я стараюсь до них достучаться, чтобы рассказать правду».

"Все вокруг говорят, почему бы мне просто не заткнуться. Что Меган со мной не разговаривает, потому что я не храню секретов. Но это все чушь собачья. На самом деле меня обвиняют в очень страшных вещах. Один из журналов написал не меньшие гадости о принце Чарльзе, но никто его при этом не избегает».

Это четвертое интервью Томаса Маркла с того момента, как он позировал для папарацци перед свадьбой Меган и принца Гарри. С тех пор он пережил два сердечных приступа, что помешало ему повести Меган к алтарю.

Сегодня, в большом интервью для Daily Mail, мистер Маркл впервые развенчивает самую «ужасную» ложь о нем, и представляет доказательства в виде фотографий, медицинских справок и даже погашенных билетов на самолет, подтверждающих его слова.

Преступления и наказания Томаса Маркла

Ложь. Он «симулировал» сердечный приступ, чтобы не присутствовать на свадьбе, потому что ему стало стыдно за фото для папарацци.

Факт. Томас Маркл показывает журналисту издания пачку медицинских счетов, выписку из больницы с диагнозом «сердечная недостаточность» и даже список назначенных лекарств. «Я перенес два сердечных приступа, и как сказал врач, второй меня мог убить».

Ложь. Он не присутствовал на первой свадьбе Меган с кинопродюсером Тревором Энгельсоном, которая состоялась в 2011 году на курорте Очо-Риос на Ямайке.

Факт. Мистер Маркл предоставил совместное фото с Меган, снятое за несколько минут до того, как он повел ее к алтарю. Он даже сохранил свой билет бизнес-класса на самолет, по которому летел на ее свадьбу.

Ложь. Меган и ее отец никогда не были близки.

Факт. Мистер Маркл хранит «сотни» записок и открыток от Меган, которая прожила с ним вместе 11 лет, прежде чем поступить в университет: «Люди пытаются все исказить. До свадьбы с принцем Гарри мы с Меган были настолько близки, насколько могут быть близки отец и дочь. Потом все разладилось».

Ложь. Мистер Маркл «продал» свою дочь. Он рассказывал всем истории, показывающие ее в черном свете. Например, как она довела Кейт до слез из-за платья подружки невесты для принцессы Шарлотты.

Факт. Я не продаю истории. Люди придумывают истории, а моя дочь и ее муж верят их лжи. Не верить в ложь – именно об этом они меня когда-то попросили. Они думают, что я раздаю интервью налево и направо. Это глупости. Я, конечно, не идеален, и допустил немало ошибок, но наказание не соответствует преступлению. Даже дочери убийц посещают своих отцов в тюрьме».

Фото: ЕРА

Томас Маркл отметил, что много раз пытался дозвониться до Меган, отправлял сообщения. Ее номер телефона не изменился, но дочь ни разу не перезвонила.

«Я умолял ее взять трубку. Я написал ей письмо на две страницы и отправил его через ее представителя в Лос-Анджелесе. В нем я спрашивал ее, почему она верит лжи. Также напомнил ей, что представители королевской семьи тоже не всегда вели себя идеально. Я написал, что никогда не играл на бильярде, и я никогда не наряжался нацистом (это намек на фотографии принца Гарри в Лас-Вегасе в 2012 году, и на то, что в 2005 году принца сфотографировали в нацистской форме и повязке со свастикой). Я даже передал письмо через Дорию».

Также мистер Маркл утверждает, что удивлен потоком недавних негативных историй, якобы исходящих от него, о его дочери, которые изображают ее как вечно недовольную всем диву.

Согласно одному из них, Меган доводила персонал до слез своими утренними (в 5 утра) требованиями. Согласно другому, она хотела распылить освежитель воздуха, в «пыльной» часовне Святого Георгия, но это требование отклонила королева Елизавета.

Но, возможно, наиболее неприятный слух касается причины предполагаемой размолвки между Меган и Кейт из-за платья для подружки невесты принцессы Шарлотты, которое довело до слез Кейт и ее персонал, а Меган из-за этого получила выговор.

Кейт, якобы, тогда сказала Меган: «Это недопустимо. Это мои сотрудники и только я могу отдавать им указания».

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Фото: EPA

«Я не знаю человека, о котором пишут в газетах», - сказал отец Меган. - «Меган, которую я знаю, всегда была милой, доброй и щедрой. Она требовательная, но никогда не бывает груба в требованиях. Я не хочу ничего комментировать, чтобы не причинить боль моей дочери, но я волнуюсь, что она может себе навредить».

«Меган выросла на съемочной площадке, - отметил бывший актер, обладатель премии Emmy. - Я всегда учил ее уважать команду. Команда может сделать так, что ты будешь выглядеть хорошо, а может – и ужасно. Но я не стану притворяться, я не знаю, как ведет себя Меган сейчас».

Трогательные открытки и послания Меган к отцу

В юности Меган увлекалась каллиграфией и в самом начале актерской карьеры зарабатывала на жизнь оформлением свадебных приглашений. Она оттачивала мастерство также на открытках к отцу, которые подписаны элегантным курсивом.

«Мне очень нравилось получать открытки от Меган, - сказал мистер Маркл. - Она написала мне сотни открыток и записок. Некоторые к праздникам, а некоторые – просто записки, которые она оставляла дома. Я до сих пор храню на холодильнике одну из таких записок: «Я люблю тебя, папа». Я смотрю на нее каждый день. Каждый день Святого Валентина я получал от нее открытку».

Открытка Меган Маркл отцу. Фото: из архива Томаса Маркла для Daily Mail

В доказательство он показал открытку с пухлым ребенком и нарциссом, и показал текст: «Папа… Я не так часто говорю, как много ты для меня значишь. Ты меня сделал такой, какая я есть, и я тебе за это так благодарна. Все что я хочу, это чтобы ты гордился мной, и я обещаю, сделать все для этого. Спасибо тебе за все, папочка. Я люблю тебя всем сердцем и буду любить всегда. Твоя Фасолька». Здесь мы узнали, что в детстве в семье Меган называли Фасолькой.

Открытка Меган Маркл отцу. Фото: из архива Томаса Маркла для Daily Mail

Многие годы мистер Маркл «охотно» тратил тысячи долларов на свою дочь. Он оплатил ей обучение в частной школе, даже продал свои акции Facebook, чтобы оплатить первую свадьбу дочери.

Рождественскую открытку с изображением ламы и надписью Fa-La-La Llama мистер Маркл получил всего пару лет назад в своем доме в Мексике. На тот момент Меган была уже успешной актрисой, получая 50 тыс. долларов за каждую серию фильма. Вместе с открыткой она прислала 2 тысячи долларов, и просьбой потратить их на праздник. Меган написала: «Папа, ты всегда был щедр и заботился обо мне. Я очень рада, что тоже могу подарить тебе Рождество. Бесконечно люблю тебя, Мег».

Открытка Меган Маркл отцу. Фото: из архива Томаса Маркла для Daily Mail

Открытка Меган Маркл отцу. Фото: из архива Томаса Маркла для Daily Mail

Моя жизнь перевернулась с тех пор, как дочь познакомилась с Гарри. Когда она сообщила, что беременна, семь дней подряд мне не давали жить папарацци. Они даже сняли дом напротив моего дома.

Первая свадьба Меган

Сердечный приступ помешал Томасу Марклу присутствовать на королевской свадебной церемонии. Но на первой свадьбе с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном мистер Маркл играл одну из важных ролей. Свадьба проходила под пальмами на одном из пляжей Ямайки, под аккомпанемент карибских стальных барабанов, а все гости получили самые необычные подарки, какие только можно представить.

Мистер Маркл сказал, что его «достало» читать домыслы о том, что его не было на первой свадьбе Меган, которая спустя два года завершилась разводом. Он объяснил, что попросил тогда фотографов его не снимать, а уделять все внимание молодым людям в купальниках.

«Нет фото меня на свадьбе, потому что она проходила на пляже, всем гостям было до 30-ти, а мне за 60, - рассказал отец Меган, впервые показывая прессе фото, на котором он с Меган в белом платье сняты за несколько минут до того, как он вместе со своей бывшей женой Дорией поведут дочь к алтарю».

Меган Маркл с отцом перед свадьбой с Тревором Энгельсоном. Фото: из архива Томаса Маркла для Daily Mail

Мистер Маркл также сохранил билет на самолет и пригласительный на свадьбу, на котором Меган Маркл позирует в бикини в объятиях Тревора на пляже с бутылкой пива.

Свадьба проходила четыре дня в знаменитом отеле Jamaica Inn, где Меган забронировала 55 номеров и вилл, а также виллу для себя и будущего мужа, стоимостью 1200 фунтов в сутки.

Пригласительный на свадьбу Меган Маркл и Тревора Энгельсона. Фото: из архива Томаса Маркла для Daily Mail

«Меган спланировала тогда все до мельчайшей детали. Она контролировала все. Мне дали белую рубашку, как и всем гостям мужского пола. Она управляла абсолютно всем», - отметил отец Меган.

«Это фото было сделано, когда я зашел к ней в бунгало за несколько минут до того, как началась церемония. Я был так счастлив и так горд видеть свою дочь в белом платье. Она выглядела просто великолепно. Мы сфотографировались, а потом вместе с Дорией я повел ее к алтарю».

«Тревор – еврей, а его отец – равин – руководил церемонией. Но это не была традиционная иудейская церемония. Меган произнесла клятву, которую сама написала».

На церемонии присутствовало 100 гостей, в том числе актерский состав сериала Форс-Мажоры. Даже дату 9.10.11 для свадьбы Меган выбрала не случайно – чтобы Тревору было ее легко запомнить.

Гости получили в подарок небольшой мешочек с приветственной запиской от Меган и Тревора, в котором был небольшой пакетик марихуаны. Мистер Маркл уточнил: «Это незаконно, что для Ямайки – это в порядке вещей. Я не курю траву, и, насколько мне известно, Меган тоже. Поэтому я вернул пакетик, а сумку сохранил. В ней я сейчас храню свои награды Emmу».

Daily Mail сопроводило интервью с Томасом Марклом припиской, что он не просил никаких денег за это интервью.

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