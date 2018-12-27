Крым - это Украина. Лолита дала интервью украинской журналистке

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская дала интервью украинскому YouTube-каналу Крючок TV.

55-летняя артистка, которой СБУ запретили въезд в Украину, высказалась на тему принадлежности полуострова, заявив, что по-прежнему считает Крым украинским.

Лолита также не стала игнорировать вопрос киевской журналистки Светланы Крюковой о выступлениях на территории оккупированного полуострова, отметив, что поет там на украинском языке.

«Я – гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым – это по-прежнему Украина. В душе. Я общаюсь с Крымом. Кстати, ни одной таблички не убрали на украинском языке. Я приезжаю в Крым – пою на украинском языке, я и в России пою на украинском. Любая война – это бабки, нас этому учили еще в школе. Зачем мне заниматься ерундой, в которой я ничего не понимаю? Я, простите, уже на пенсии, нет у меня политического будущего, у меня есть обычная человеческая старость», – высказалась певица.

Певица также добавила, что не собирается принимать «придуманные искусственные» законы.

«Я не занимаюсь политикой, я в шоу-бизнесе. Если я буду сейчас соблюдать непонятно что придуманное, искусственное, каким-то образом, я просто буду без работы. У меня кратчайшая точка – самолет, выезд. Самолет-поезд-автобус-переезд, мне некогда заморачиваться. Для меня это бред. Я не собираюсь принимать эти законы. Для меня не существует вот этих игр политических. Я не участвовала ни в одной акции, я не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, я не участвовала в политических кампаниях, я вне политики», - отметила Лолита.

Скандальное интервью Лолита прокомментировала на своей странице в Instagram, сообщив, что после его появления в Сети ее назвали предателем родины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 27 Дек 2018 в 1:57 PST

Напомним, Милявскую сняли с поезда в Конотопе за посещение Керчи в 2015 году. Позже в СБУ сообщили, что ей запрещен въезд в Украину.

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