< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр
Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

Модные советы Меган. В гардеробе Кейт Миддлтон появились широкие брюки

Сегодня, 13:20 98
Цей матеріал також доступний українською

Кейт Миддлтон переняла стиль Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская появилась на Кипре в стильных брюках свободного кроя.

Как сообщает издание Express, 36-летняя герцогиня надела в поездку на Кипр зеленый блейзер цвета хаки с белым топом и стильные брюки свободного кроя, сопровождая принца Уильяма во время визита на военно-морскую базу RAF Akrotiri. Такие брюки стали новым предметом в гардеробе Кейт. Этот стиль очень сильно отличается от привычного стиля Кейт, и сразу же напомнил стиль Меган, которую не раз замечали в расклешенных брюках.

Фото: ЕРА

Как правило, Кейт предпочитает носить платья или обтягивающие брюки.

Тем не менее, герцогиня выглядела шикарно во время встречи с личным составом базы.

Похоже, что Кейт внимательно следит за модными выходами Меган, как и в свою очередь Меган следит за Кейт.

Фото: Getty Images

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

 

Теги:   Меган Маркл Кейт Миддлтон

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Вчера, 14:24

article_img
В объективе Линдберга. Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan
Style

5 декабря, 15:01

article_img
Люди называли меня ведьмой. Гвинет Пэлтроу рассказала о создании wellness-империи
Style

4 декабря, 13:02

article_img
Не боюсь пауков и клоунов. Джиджи Хадид рассказала о своих странностях и жизни вне подиума