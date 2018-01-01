Модные советы Меган. В гардеробе Кейт Миддлтон появились широкие брюки

Герцогиня Кембриджская появилась на Кипре в стильных брюках свободного кроя.
Как сообщает издание Express, 36-летняя герцогиня надела в поездку на Кипр зеленый блейзер цвета хаки с белым топом и стильные брюки свободного кроя, сопровождая принца Уильяма во время визита на военно-морскую базу RAF Akrotiri. Такие брюки стали новым предметом в гардеробе Кейт. Этот стиль очень сильно отличается от привычного стиля Кейт, и сразу же напомнил стиль Меган, которую не раз замечали в расклешенных брюках.
Фото: ЕРА
Как правило, Кейт предпочитает носить платья или обтягивающие брюки.
Тем не менее, герцогиня выглядела шикарно во время встречи с личным составом базы.
Похоже, что Кейт внимательно следит за модными выходами Меган, как и в свою очередь Меган следит за Кейт.
Фото: Getty Images
- Читайте также:
Совпадение? Меган Маркл во всем повторяет Кейт Миддлтон
Настоящая принцесса. Кейт Миддлтон снова выпал повод надеть тиару
Вопреки слухам. Кейт Миддлтон и Меган Маркл отпразднуют рождество вместе
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram