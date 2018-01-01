Модные советы Меган. В гардеробе Кейт Миддлтон появились широкие брюки

Герцогиня Кембриджская появилась на Кипре в стильных брюках свободного кроя.

Как сообщает издание Express, 36-летняя герцогиня надела в поездку на Кипр зеленый блейзер цвета хаки с белым топом и стильные брюки свободного кроя, сопровождая принца Уильяма во время визита на военно-морскую базу RAF Akrotiri. Такие брюки стали новым предметом в гардеробе Кейт. Этот стиль очень сильно отличается от привычного стиля Кейт, и сразу же напомнил стиль Меган, которую не раз замечали в расклешенных брюках.

Фото: ЕРА

Как правило, Кейт предпочитает носить платья или обтягивающие брюки.

Тем не менее, герцогиня выглядела шикарно во время встречи с личным составом базы.

Похоже, что Кейт внимательно следит за модными выходами Меган, как и в свою очередь Меган следит за Кейт.

Фото: Getty Images

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