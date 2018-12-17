Не свои? Архивное фото Ким Кардашьян в бикини вызвало споры в Сети

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками в Instagram редким кадром из личного архива, на котором изображена в 13-летнем возрасте.

На снимке, который Кардашьян датирует 1994 годом, она позирует вместе со своей сестрой Кортни на пляже в бикини.

«1994-13 лет. Всегда позировали на пляже, лол», - написала звезда.

Фото, набравшее 2,6 млн лайков и 17 тысяч комментариев, стало поводом для горячих дискуссий в Сети. Фолловеры обсуждали внешность звезды в подростковом возрасте:

«13 лет? Может 31?», «Так выглядят подростки в 13 лет? Вряд ли», «Ты, наверное, ошиблась с возрастом», «Да тебе на этом фото все 30!», - пишут пользователи Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Дек 2018 в 11:53 PST

Кроме того, снимок вызвал споры на тему ягодиц Кардашьян, которая отрицает, что ее знаменитые формы являются результатом пластики. Так, по мнению фолловеров, ягодицы на архивном фото выглядят гораздо менее эффектными, чем аппетитные формы, которыми звезда может похвастаться сейчас.

«Видно же, что попа не такая большая, какой мы ее привыкли видеть», «Похоже, что пластика все-таки была», «И где же знаменитая попа, как у Ким?», - отмечают в Instagram.

Кардашьян также опубликовала свое детское фото, продемонстрировав сходство со своей младшей дочерью Чикаго.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 16 Дек 2018 в 3:25 PST

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