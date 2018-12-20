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Официально. Ани Лорак разводится с мужем

Сегодня, 17:38 495
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Лорак разводится с мужем

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Украинская певица Ани Лорак разводится с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Информация о грядущем разводе пары, появившаяся в украинских СМИ еще в августе этого года, нашла подтверждение. Стало известно, что Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, подала на развод 4 декабря, о чем свидетельствует перечень заседаний на официальном сайте Шевченковского суда Киева. Согласно этим данным, судебное слушание состоится в понедельник, 24 декабря в 10:30.

Лорак и Налчаджиоглу познакомились в 2005 году в Анталии на отдыхе. Пара поженились в августе 2009 года, расписавшись в центральном ЗАГСе Киева, а после отпраздновала свадьбу в Турции. В июне 2011 года у Лорак и Налчаджиоглу родилась дочь София.

О разводе пары заговорили после появления в Сети видео измены Налчаджиоглу, которого украинские журналисты засняли в одном из столичных ночных клубов вместе с предполагаемой любовницей, киевской тусовщицей Яной Беляевой. На видео муж Лорак обнимал и целовал девушку.

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Ранее стало известно, что Лорак перевезла дочь в Москву, где девочка пошла в первый класс.

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Теги:   Ани Лорак Развод

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