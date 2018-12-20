Официально. Ани Лорак разводится с мужем

Украинская певица Ани Лорак разводится с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Информация о грядущем разводе пары, появившаяся в украинских СМИ еще в августе этого года, нашла подтверждение. Стало известно, что Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, подала на развод 4 декабря, о чем свидетельствует перечень заседаний на официальном сайте Шевченковского суда Киева. Согласно этим данным, судебное слушание состоится в понедельник, 24 декабря в 10:30.

Лорак и Налчаджиоглу познакомились в 2005 году в Анталии на отдыхе. Пара поженились в августе 2009 года, расписавшись в центральном ЗАГСе Киева, а после отпраздновала свадьбу в Турции. В июне 2011 года у Лорак и Налчаджиоглу родилась дочь София.

О разводе пары заговорили после появления в Сети видео измены Налчаджиоглу, которого украинские журналисты засняли в одном из столичных ночных клубов вместе с предполагаемой любовницей, киевской тусовщицей Яной Беляевой. На видео муж Лорак обнимал и целовал девушку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SUPER (@super.ru) 30 Июл 2018 в 1:20 PDT

Ранее стало известно, что Лорак перевезла дочь в Москву, где девочка пошла в первый класс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 19 Дек 2018 в 8:31 PST

Вся тусовка в сборе. Живущая в Москве Лорак посетила грандиозный день рождения дочери Киркорова

Миллион просмотров. Сексуальные танцы Ани Лорак взбудоражили фанов

С обручальным кольцом. Новое фото Ани Лорак вызвало споры в интернете

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook