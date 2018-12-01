Вышла из тени. Мать Кейт Миддлтон Кэрол дала свое первое интервью

Кэрол Миддлтон дала свое первое интервью для британского издания The Telegraph. В нем она рассказала об отношениях со своими дочерями Кейт и Пиппой, и сыном Джеймсом, и о том, что принца Джорджа и принцессу Шарлотту в доме бабушки Кэрол на Рождество ждет много-много подарков.

Как пишет издание People, Кэрол Миддлтон, которая живет с супругом Майклом в своем поместье Баклбери, что находится в 50 милях на западе от Лондона, рассказала, что предпочитает установить в доме много рождественских елок, а не одну.

63-летняя Кэрол, сказала, что установит по елке в каждой спальне, предназначенной для ее внуков. Таким образом дети сами смогут их украсить.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже трое детей: 5-летний принц Джордж, 3-летняя Шарлотта и 7-месячный Луи, который будет в этом году отмечать свое первое Рождество.

В октябре Пиппа и ее муж Джеймс Метьюз родили своего первенца – Артура.

И хотя Кэрол поддерживает с Кейт очень близкие отношения, семья Кейт часть приезжает погостить к матери, Кэрол и ее муж приняли решение не обсуждать в прессе отношения Кейт с ее мужем Принцем Уильямом.

«Несколько лет назад мы приняли мудрое решение – никому ничего не говорить», - сказала она в интервью.

Также Кэрол сообщила, что в прошлом году приняла решение не читать никаких статей и заметок, которые появляются о ней в прессе, поскольку уже много лет она находится под постоянным пристальным вниманием СМИ.

«Поначалу я думала, что лучше знать, что обо мне думают люди. Потом я поняла, что это знание ни на что не повлияет. Теперь я даже не знаю, как ко мне относятся, - отметила она, - Но в целом вроде нормально… в большинстве случаев».

Как подметил Telegraph, во время интервью Кейт прислала маме смс с пожеланием удачи.

Кэрол, основавшая в 1987 году вместе с мужем успешный бизнес Party Pieces, в том же году родился их сын Джеймс, поделилась, как Кейт и Пиппа работали в семейной компании.

«Кейт и Пиппа были нашими моделями, - Фото Кэтрин, задувающую свечи, даже однажды напечатали на обложке каталога. Позже она выполняла некоторые работы, касающиеся стиля, и запустила направление, отвечающее за Дни рождения. Пиппа отвечала за ведение блога».

И хотя сейчас у обеих дочерей множество других забот и обязанностей, Кэрол добавила: «Я по-прежнему получаю и ценю их идеи и предложения».

После 30 лет в бизнесе миссис Миддлтон не собирается уходить на покой, у нее много планов, связанных с внуками.

«Я даже не думаю прекращать работать, - добавила она, - Но, если бы я все-таки решила уйти на покой, у меня бы появилось множество других занятий. Я бы сделала ремонт в доме, я бы с удовольствием отправилась путешествовать, но не уеду пока, потому что очень сильно соскучусь за внуками».

«Нет, - сказала она, - никакой пенсии. У меня миллиард идей».

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