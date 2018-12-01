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Вышла из тени. Мать Кейт Миддлтон Кэрол дала свое первое интервью

Сегодня, 16:35 137
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Кэрол и Майкл Миддлтон.

Кэрол Миддлтон дала свое первое интервью для британского издания The Telegraph. В нем она рассказала об отношениях со своими дочерями Кейт и Пиппой, и сыном Джеймсом, и о том, что принца Джорджа и принцессу Шарлотту в доме бабушки Кэрол на Рождество ждет много-много подарков.

Как пишет издание People, Кэрол Миддлтон, которая живет с супругом Майклом в своем поместье Баклбери, что находится в 50 милях на западе от Лондона, рассказала, что предпочитает установить в доме много рождественских елок, а не одну.

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Exclusive: Carole Middleton, ‘My biggest fear was that I’d lose my family, but we’ve stayed close.' Click the link in bio to read the second interview with Carole Middleton.

Допис, поширений The Telegraph (@telegraph)

63-летняя Кэрол, сказала, что установит по елке в каждой спальне, предназначенной для ее внуков. Таким образом дети сами смогут их украсить.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже трое детей: 5-летний принц Джордж, 3-летняя Шарлотта и 7-месячный Луи, который будет в этом году отмечать свое первое Рождество.

В октябре Пиппа и ее муж Джеймс Метьюз родили своего первенца – Артура.

И хотя Кэрол поддерживает с Кейт очень близкие отношения, семья Кейт часть приезжает погостить к матери, Кэрол и ее муж приняли решение не обсуждать в прессе отношения Кейт с ее мужем Принцем Уильямом.

«Несколько лет назад мы приняли мудрое решение – никому ничего не говорить», - сказала она в интервью.

Также Кэрол сообщила, что в прошлом году приняла решение не читать никаких статей и заметок, которые появляются о ней в прессе, поскольку уже много лет она находится под постоянным пристальным вниманием СМИ.

«Поначалу я думала, что лучше знать, что обо мне думают люди. Потом я поняла, что это знание ни на что не повлияет. Теперь я даже не знаю, как ко мне относятся, - отметила она, - Но в целом вроде нормально… в большинстве случаев».

Как подметил Telegraph, во время интервью Кейт прислала маме смс с пожеланием удачи.

Кэрол, основавшая в 1987 году вместе с мужем успешный бизнес Party Pieces, в том же году родился их сын Джеймс, поделилась, как Кейт и Пиппа работали в семейной компании.

«Кейт и Пиппа были нашими моделями, - Фото Кэтрин, задувающую свечи, даже однажды напечатали на обложке каталога. Позже она выполняла некоторые работы, касающиеся стиля, и запустила направление, отвечающее за Дни рождения. Пиппа отвечала за ведение блога».

И хотя сейчас у обеих дочерей множество других забот и обязанностей, Кэрол добавила: «Я по-прежнему получаю и ценю их идеи и предложения».

После 30 лет в бизнесе миссис Миддлтон не собирается уходить на покой, у нее много планов, связанных с внуками.

«Я даже не думаю прекращать работать, - добавила она, - Но, если бы я все-таки решила уйти на покой, у меня бы появилось множество других занятий. Я бы сделала ремонт в доме, я бы с удовольствием отправилась путешествовать, но не уеду пока, потому что очень сильно соскучусь за внуками».

«Нет, - сказала она, - никакой пенсии. У меня миллиард идей».

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Теги:   Кейт Миддлтон

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