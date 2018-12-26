Смотрите, она вышла без кольца. Ксения Собчак резко отреагировала на слухи о романе

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слухи о своем романе с известным режиссером и экс-супругом актрисы Дарьи Мороз - Константином Богомоловым.
На своей странице в Instagram 37-летняя звезда опубликовала стих, в котором прокомментировала скандальную информацию о своем романе с Богомоловым. Собчак назвала информацию в СМИ сплетнями, а также в нецензурной форме обратилась к фолловерам.
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Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, Чтоб помесить всех сплетен тесто. Хочу сказать, с добром и не без лишней лести - Идите на хуй все! Ну, а точнее - лезьте! И прихватите вы с собой в дорогу, Ебавшего мечту, Серёгу! Посвящается @shnurovs, фром зе ботом оф май харт! )))
Напомним, ранее сообщалось, что Собчак, которая все еще состоит в браке с актером Максимом Виторганом, состоит в интимных отношениях с режиссером Константином Богомоловым.
В этом году Богомолов развелся с Дарьей Мороз после восьми лет брака, однако слухи о романе с Собчак публично отрицал, хоть и поздравил ее с днем рождения на личной странице в Instagram.
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