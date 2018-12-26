Смотрите, она вышла без кольца. Ксения Собчак резко отреагировала на слухи о романе

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слухи о своем романе с известным режиссером и экс-супругом актрисы Дарьи Мороз - Константином Богомоловым.

На своей странице в Instagram 37-летняя звезда опубликовала стих, в котором прокомментировала скандальную информацию о своем романе с Богомоловым. Собчак назвала информацию в СМИ сплетнями, а также в нецензурной форме обратилась к фолловерам.

Напомним, ранее сообщалось, что Собчак, которая все еще состоит в браке с актером Максимом Виторганом, состоит в интимных отношениях с режиссером Константином Богомоловым.

В этом году Богомолов развелся с Дарьей Мороз после восьми лет брака, однако слухи о романе с Собчак публично отрицал, хоть и поздравил ее с днем рождения на личной странице в Instagram.

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