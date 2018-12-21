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У Ксении Собчак роман с известным режиссером - СМИ

Сегодня, 12:29 713
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Собчак разводится с мужем

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Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оказалась в центре скандала после появления в прессе информации о ее романе с известным режиссером и экс-супругом актрисы Дарьи Мороз - Константином Богомоловым.

37-летняя звезда все еще состоит в браке с актером Максимом Виторганом, однако, как сообщают инсайдеры из близкого окружения Собчак, с Богомоловым ее действительно связывают более, чем дружеские отношения.

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Я и мое Министерство Культуры ????

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Роман пары подтверждает издание Сплетник, ссылаясь на друзей Собчак, а также журналистка и светская львица Божена Рынска, которая в своем Telegram-канале открыто заявила о том, что считает мужа телезвезды «грустным еврейским клоуном»:

«Бедный Максим, он с годами все больше становится похож на грустного еврейского клоуна. А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета», - пишет она.

Отметим, в этом году Богомолов развелся с Дарьей Мороз после восьми лет брака, однако слухи о романе с Собчак публично отрицал, хоть и поздравил ее с днем рождения на личной странице в Instagram.

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Мадонна с телефоном. Художник Александр Симонов. С Днём Варенья, Прекрасная!

Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

В свою очередь, сама телезвезда информацию не комментирует, продолжая публиковать в Instagram семейные снимки с сыном и мужем, демонстрируя семейную идиллию.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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Теги:   Роман Ксения Собчак

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