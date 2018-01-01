Вопреки слухам. Кейт Миддлтон и Меган Маркл отпразднуют рождество вместе

Ходили слухи, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят рождество вместе с семьей Кейт в поместье Баклберри, пара будет праздновать в Норфолке, в Сандрингемском дворце вместе с королевой, а также с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Об этом изданию People сообщил его источник, приближенный к королевской семье. Уильям и Кейт с тремя детьми остановятся в Амнер-холле, доме, расположенном недалеко от дворца. Его подарила внуку королева Елизавета. Вопрос, где остановятся Гарри и Меган остается пока открытым.

К Меган, скорее всего, присоединиться ее мама, Дория Рэгланд, которая, как утверждает источник, тоже приглашена на празднование королевского Рождества.

Еще несколько дней назад предполагалось, что Уильям и Кейт проведут Рождество с родителями Кейт. (Пара всегда отмечает Рождество по очереди – один год с одной семьей, следующий – со второй). В недавнем интервью изданию Telegraph мама Кейт, Кэрол Миддлтон рассказывала, как готовит дом к приезду внуков и о том, что в доме будет много елок, в том числе по елке в спальной каждого из внуков «чтобы они сами могли их украсить».

И хотя в прессе активно муссировались слухи о том, что между братьями Уильямом и Гарри и их женами Кейт и Меган заметно определенное напряжение в отношениях, вопреки эти слухам, источник в королевской семье сообщил, что прошлое Рождество они провели вместе и получили море удовольствия от первого совместного праздника. Тогда же Меган впервые вышла в свет в церковь вместе с королевской семьей.

Рождество 2017 года. Фото: ЕРА

«Им очень понравилось совместное Рождество, и они отлично провели время вместе. Думаю, что обе женщины поладили. Они определенно не стали лучшими подругами, но вместе им было хорошо».

Недавно Гарри и Меган сообщили, что переезжают из коттеджа при Кенсингтонском дворце, который находится очень близко от дома Кейт и Уильяма – на расстоянии броска камнем, во Фрогмор-хаус, который находится на территории Виндзорского дворца.

Те, кто лично знают принцев, утверждают, что всегда был шанс того, что они не станут жить друг у друга на задворках.

«Гарри будет стремиться найти свое место и выйти из тени старшего брата, - добавил еще один инсайдер, - Они предпочтут выбрать в жизни свой собственный путь».

Каждый год члены королевской семьи приезжают к королеве Елизавете в Сандрингемский дворец, что в Норфолке. Гости обычно прибывают сразу после полудня в сочельник. (Семья обычно открывает подарки в Сочельник, а не на следующий день на Рождество). После посещения церкви в рождественское утро, семья собирается в Сандрингемском дворце за праздничным столом с индейкой.

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