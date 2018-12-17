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Взялась за старое. Даша Астафьева снялась обнаженной для рекламы парфюмов

Сегодня, 13:38 401
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Астафьева снялась в откровенной рекламе

© Instagram

Украинская певица и фотомодель Даша Астафьева снялась обнаженной в рекламе парфюмерного магазина восточных ароматов.

33-летняя экс-модель Playboy опубликовала на своей странице в Instagram откровенный рекламный снимок, на котором позирует без одежды, прикрываясь фатином бежевого цвета.

В подписи к фото Астафьева призналась, что всегда была поклонницей восточных ароматов, в результате чего согласилась стать лицом специализированного магазина:

«Аромат и Музыка всегда возвращают меня в самые незабываемые моменты.. Именно поэтому, я хотела связать с ними свою жизнь. Сегодня я открываю тайну для вас, знакомлю с неповторимыми историями #AttarCollection - восточной мудростью и изысканным характером. Знакомство, которое всегда сделает шаг навстречу раньше, чем Вы, которое станет фатальным в вашей жизни раз и навсегда», - написала певица.

Автором рекламного фотосета выступила Соня Плакидюк – популярный украинский фэшн-фотограф и судья проекта Топ-модель по-украински.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Теги:   Даша Астафьева Фото Реклама

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