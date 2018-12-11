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Зачекинились. Юрий Горбунов показал селфи с Настей Каменских, Надей Дорофеевой и Катей Осадчей

Сегодня, 19:02 159
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Горбунов опубликовал новое селфи с украинскими селебрити

© Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал на своей странице в Instagram совместное селфи с украинскими звездами.

В частности, Горбунов поделился с поклонниками снимком, на котором изображен с супругой Катей Осадчей, а также певицами Настей Каменских, Надей Дорофеевой и ее коллегой по дуэту Время и стекло, рэпером Позитивом.

Фото было сделано на борту самолета в аэропорту Борисполь.

«Культпоход», - так Горбунов подписал звездное селфи.

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Культпохід!

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Отметим, ведущий все чаще публикует личные снимки, не скрывая свою личную жизнь. Так, ранее Горбунов показал жену без макияжа и новое фото с сыном Иваном.

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Теги:   Надя Дорофеева Настя Каменских

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