Зачекинились. Юрий Горбунов показал селфи с Настей Каменских, Надей Дорофеевой и Катей Осадчей

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал на своей странице в Instagram совместное селфи с украинскими звездами.
В частности, Горбунов поделился с поклонниками снимком, на котором изображен с супругой Катей Осадчей, а также певицами Настей Каменских, Надей Дорофеевой и ее коллегой по дуэту Время и стекло, рэпером Позитивом.
Фото было сделано на борту самолета в аэропорту Борисполь.
«Культпоход», - так Горбунов подписал звездное селфи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, ведущий все чаще публикует личные снимки, не скрывая свою личную жизнь. Так, ранее Горбунов показал жену без макияжа и новое фото с сыном Иваном.
Парни гуляют. Юрий Горбунов показал фото с сыном
Каменских, Монатик и Осадчая. Депутат Запорожского горсовета устроила грандиозное празднование своего 30-летия
Катя Осадчая с трехмесячным сыном украсила обложку украинского журнала
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook