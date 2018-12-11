Зачекинились. Юрий Горбунов показал селфи с Настей Каменских, Надей Дорофеевой и Катей Осадчей

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал на своей странице в Instagram совместное селфи с украинскими звездами.

В частности, Горбунов поделился с поклонниками снимком, на котором изображен с супругой Катей Осадчей, а также певицами Настей Каменских, Надей Дорофеевой и ее коллегой по дуэту Время и стекло, рэпером Позитивом.

Фото было сделано на борту самолета в аэропорту Борисполь.

«Культпоход», - так Горбунов подписал звездное селфи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Культпохід! Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 11 Дек 2018 в 12:48 PST

Отметим, ведущий все чаще публикует личные снимки, не скрывая свою личную жизнь. Так, ранее Горбунов показал жену без макияжа и новое фото с сыном Иваном.

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