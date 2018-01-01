Больше никаких диет? Ученые обнаружили ген, который отвечает за набор веса

Ученые считают, что приблизились к созданию таблетки, которая позволит есть столько угодно и не набирать вес. Они обнаружили ген, блокирование которого позволяет не поправляться на рационе с высоким содержанием жиров.

Как пишет Daily Mail, ученые Университета Флиндерс опубликовали фотографии, которые показывают разницу между двумя группами мышей, за которыми наблюдали в исследовании.

Как показали результаты исследования, группа мышей, у которых блокировали один единственный ген - RCAN1 – не набирала вес, питаясь жирной пищей.

Ученые отметили, что этот же ген есть у человека, и выразили надежду, что аналогичный метод даст такой же результат для взрослых людей.

По словам группы исследователей, блокирование RCAN1 помогает преобразовать нездоровый «белый» жир в более здоровую «бурую» версию.

Руководитель исследования профессор Дэмиен Китинг назвал результаты «захватывающими», так как мир в настоящее время охвачен эпидемией ожирения.

«Мы знаем, что многие люди борются с лишним весом или контролируют свой вес по ряду разных причин. Результаты этого исследования могут означать начало разработки таблетки, которая нацелена на блокирование функции RCAN1 и может привести к потере веса», - заявил Китинг.

Таблетка, которая блокирует RCAN1, пояснили исследователи, позволит людям сжигать больше калорий во время отдыха - и не повлияет на их аппетит. «Это означает, что организм будет накапливать меньше жира без необходимости уменьшать потребление пищи или больше заниматься физическими упражнениями», - сказал Китинг.