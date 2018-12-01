Разочаровал. Гарвардский ученый рассказал, сколько картошки фри не навредит здоровью

Гарвардский ученый Эрик Римм, который специализируется на эпидемиологии и питании, определил безопасную порцию картошки фри, которая не навредит здоровью.

Специалист назвал картофель «крахмальной бомбой», которая по количеству вредных свойств вполне может конкурировать с десертом, пишет Maxim. Он объяснил это тем, что в организме человека крахмал превращается в сахар и отметил, что картофель сам по себе насыщен калориями, а глубокая обжарка в разы повышает его калорийность.

Ученый упомянул прошлогоднее исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition, в ходе которого выяснилось, что картофель имеет высокий гликемический индекс, связанный с повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты также пришли к выводу, что те люди, которые потребляли жареную картошку два-три раза в неделю имели более высокий риск смертности в сравнении с теми, кто ел отварной картофель.

Подытожив, Римм заявил, что безопасной для здоровья является порция картошки фри из шести ломтиков. При этом, ученый уточнил, что употреблять эту небольшую порцию картошки фри следует без соуса и не чаще одного раза в неделю.

На своей странице в Twitter Римм добавил, что дал свои рекомендации по употреблению картофеля фри для того, чтобы побудить рестораны уменьшить порцию популярного блюда.

«Я бы рекомендовал ресторанам предлагать своим клиентам маленькую порцию картошки фри, чтобы удовлетворить желание человека съесть свое любимое блюдо, а не «крахмальную бомбу», и при этом не навредить здоровью», - написал он.

Редакция журнала Maxim высмеяла рекомендации ученого, отметив, что предложение съесть мини-порцию картошки фри выглядит, как насмешка:

«Съесть шесть ломтиков картошки фри это как облизать ложку с мороженым, оставив целое ведро таять. Или как заниматься сексом всего шесть раз в году. Нет, просто нет. А как же употреблять фри без кетчупа, ее идеального кулинарного спутника?», - отметили в издании.

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