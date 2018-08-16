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Почти 50. Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройной фигуры

Сегодня, 19:50 148
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Дженнифер Энистон рассказала, как ей удается оставаться в форме

© The Ellen DeGeneres Show

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройной фигуры накануне приближающегося 50-летия.

Кинозвезда посетила шоу Эллен Дедженерес, обсудив новый американский музыкальный комедийный фильм режиссера Анны Флетчер, в котором исполнила главную роль.

Энистон также рассказала, как ей удается оставаться в форме. Звезда сериала Друзья, которой 11 февраля 2019 года исполнится 50 лет, сообщила, что секрет ее стройной фигуры заключается в боксе, который помогает ей не только укрепить мышцы, но и эмоционально разгрузиться.

Она отметила, что занимается боксом со своим личным тренером Лейоном Азубуйке, который помогает ей всегда оставаться в форме:

«Посмотрите на его улыбку! Лейон – мой нежный гигант. Он называет меня чемпионом и не дает мне расслабляться», - сообщила Энистон.

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Публикация от Leyon Azubuike (@leyon)

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Теги:   Дженнифер Энистон Фитнес Бокс

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