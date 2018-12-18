7 способов снизить риск инсульта

Инсульт - это острое неврологическое состояние, повреждения мозга, вызванные острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Инсульт может быть:

- геморрагическим, когда лопается кровеносный сосуд в мозгу и кровью заливает часть мозгового вещества, и

- ишемический, когда по тем или иным причинам перекрывается просвет сосуда и определённая зона мозга не получает кислород и прочие необходимые вещества с кровью.

Но независимо от вида инсульта происходит повреждение мозгового вещества, разрушение нейронов и соответствующие неврологические нарушения: потеря чувствительности, паралич, потеря слуха или зрения, амнезия и многое другое. По данным ВООЗ ежегодно страдает около 15 миллионов людей, и очень часты случаи инвалидизации и смерти.

Но несмотря на то, что инсульт является острым, внезапно развившимся недостатком мозгового кровообращения, его нельзя так уж причислить к внезапностям и случайностям, типа перелома ноги. У здорового человека сосуды просто так не лопаются и не закупориваются, а значит о вероятности ОНМК уже давно и настойчиво говорили различные симптомы:

● повышенное давление,

● головокружения и головные боли,

● онемение конечностей,

● тремор различных частей тела и нарушение координации движений,

● боли в сердце,

● одышка даже после минимальных физических нагрузок,

● проблемы с засыпанием,

● эпизодические нарушения сознания (даже без обморока, как такового),

● кратковременные нарушения зрения (особенно двоение и световые вспышки),

● снижение памяти и интеллектуальных способностей,

● сложности с концентрацией внимания,

● сниженная работоспособность,

● раздражительность или апатия.

Также к факторам, способствующим развитию инсульта относятся: курение, злоупотребление алкоголем, злоупотребление жирной пищей и вообще обжорство, ожирение, недостаточная физическая активность, наличие хронических заболеваний (неврологических, кардиологических, эндокринных и болезни органов пищеварения), острые и/или продолжительные стрессовые ситуации, генетическая предрасположенность, возраст (чем старше человек, тем больше риск инсульта).

Способы профилактики инсульта

Инсульт - это хорошо изученное заболевание. А потому, зная факторы его развития, можно принять меры и обезопасить себя. Конечно, никакие профилактические меры не могут гарантировать 100% результат, например, если у человека атеросклероз сосудов или генетическая предрасположенность, но в разы снизят вероятность инсульта, улучшат качество и повысят продолжительность жизни.

Медицинское обследование. Каждому человеку нужно время от времени полностью проверять все системы своего организма, ведь многие болезни долгое время протекают практически незаметно.

Ответственное лечение. Если у вас диагностированы какие-то заболевания, не стоит пренебрегать лечением, даже на ранней стадии, когда симптомы ещё не особо беспокоят. Особенно внимательными нужно быть больным гипертонией.

Коррекция питания. Избыток жирной пищи, как известно, ведёт к повышению уровня холестерина в крови, а тут уже и до закупорки сосудов недолго.

Коррекция веса. Чем “больше” человек, тем больше нагрузка на всю сердечно-сосудистую систему. И, опять-таки, практически всегда ожирению сопутствует повышенный холестерин.

Отказ от вредных привычек. Курение, как известно, сужает и истончает кровеносные сосуды. Алкоголь отравляет и разрушает все органы. А их сочетание вполне может спровоцировать ишемический инсульт.

Физические нагрузки. Особенно важны аэробные нагрузки, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. В первую очередь это бег и плавание.

Меньше стресса. Конечно, мы ничего не можем сделать с внезапными ситуациями, например, если стали свидетелем ужасного ДТП или погиб близкий человек. А вот со стрессами на работе или в семье вполне можно справиться: можно сменить место работы, обратиться к семейному психологу и так далее.

Человек, который ежегодно проходит диспансеризацию, ведёт физически и психологически здоровый образ жизни, имеет минимальные риски развития инсульта. Но если вы замечаете у себя или близких нездоровые неврологические проявления, поспешите к неврологу, ведь эта консультация может спасти здоровье и жизнь.