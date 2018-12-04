Люди называли меня ведьмой. Гвинет Пэлтроу рассказала о создании wellness-империи

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу снялась в новой фотосессии для журнала WSJ. Magazine.

46-летняя кинозвезда и успешная бизнесвумен в интервью с изданием рассказала о том, что вдохновило ее на создание wellness-компании Goop, оценочная стоимость которой в 2018 году достигла 250 млн долларов.

Пэлтроу назвала свой бренд «первопроходцем» в сфере healthy living. Актриса также добавила, что была одной из первых, кто практиковал йогу, за что ее называли ведьмой:

«Когда я начала заниматься йогой люди называли меня ведьмой и фриком. А когда я говорила, что еда напрямую влияет на наше здоровье, люди называли меня сумасшедшей», - вспоминает звезда.

По признанию Пэлтроу, она начала проявлять интерес к здоровому образу жизни в 1998 году, после того, как ее отец, режиссер Брюс Пэлтроу был диагностирован с раком горла. Отметим, он скончался в октябре 2002 года.

«Это главная причина, которая привела меня к этому бизнесу и здоровому образу жизни. Я помню, какой тяжелой была перенесенная им операция. Тогда я начала задумываться о том, как могу повлиять на свое здоровье», - рассказывает актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 4 Дек 2018 в 10:31 PST

Спустя некоторое время Пэлтроу начала исследовать макробиотику и изучать влияние токсинов из окружающей среды на организм человека. Она добавляет, что в конце 90-х люди не имели представления о том, что такое здоровое питание, в результате чего она решила начать знакомить общество с ключевыми правилами ЗОЖ:

«Мы первопроходцы. Мы пишем и рассказываем о тех вещах, которых люди никогда ранее не слышали. Я счастлива, что прошла этот путь, потому что с тех пор и не без нашего участия людей стал интересовать здоровый образ жизни и родилась культура healthy living, которая объединяет народную медицину с наукой», - подытожила Пэлтроу.

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