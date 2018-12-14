Ученые научились воссоздавать уникальный компонент грудного молока

11 декабря компания Nestlé в Украине впервые представила инновационный ингредиент – комплекс двух олигосахаридов, идентичных по структуре олигосахаридам грудного молока.

Грудное молоко – золотой стандарт вскармливания детей раннего возраста, поскольку оно имеет иммуномодулирующую роль. Олигосахариды – это третий по содержанию ингредиент грудного молока, который напрямую влияет на правильное формирование иммунитета ребенка и защиту от инфекций. Они не являются источником калорий или энергии, но выполняют другие сверхважные задачи: работают как противомикробные ловушки для вирусов, увеличивают количество полезных бактерий, уничтожают вредные бактерии, укрепляют барьерную функцию кишечника, способствуют формированию правильного иммунного ответа.

10 лет исследований ученых позволили воссоздать уникальное сочетание двух олигосахаридов, 2'FL и LNnT, идентичных по структуре олигосахаридам грудного молока, что выводит отрасль детского питания на новый уровень.

Свою позицию относительно нового ингредиента выразили ведущие эксперты в области детской нутрициологии, неонатологии и педиатрии.

«Грудное молоко – это уникальное и идеальное питание для малышей. А уникальным его компонентом являются олигосахариды. Олигосахариды грудного молока защищают ребенка от вирусов и бактерий и имеют доказанную иммуномодулирующую функцию. А возможность воспроизведения в продуктах детского питания комплекса двух олигосахаридов – 2'FL и LNnT – по праву можно назвать инновацией и прорывом», – говорит Андрей Варзарь, врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог клиники «AspiroMed», Молдовa.

«Олигосахариды грудного молока – это третий по величине компонент в грудном молоке. Эти уникальные соединения показали многоуровневую защиту от инфекций, а также способствуют установлению адекватной реакции иммунной системы. Когда грудное вскармливание невозможно, мы можем впервые предложить формулу с олигосахаридами 2FL и LnNT, которые имеют одинаковую структуру с олигосахаридами грудного молока», – заявил Майк Познер, медицинский директор Nestlé S.A. зоны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Компания Nestlé – признанный новатор в области детского питания

«Правильное и здоровое питание программирует здоровье ребенка с момента рождения и на протяжении всей жизни (снижение риска возникновения аллергии, сахарного диабета, ожирения и т.д.). Особенно важны первые 1000 дней c момента рождения, поскольку они являются своеобразным метаболическим программированием. «Золотым стандартом» в питании для детей с самого рождения является грудное молоко матери. Возможность добавить в состав детского питания олигосахариды, идентичные олигосахаридам грудного молока, – это еще на шаг ближе к «золотому стандарту». Эта инновация в детском питании действительно имеет большое влияние на здоровое будущее нации», – отметила Татьяна Знаменская, доктор медицинских наук, профессор, президент Ассоциации неонатологов Украины.

«Грудное вскармливание – лучший выбор для питания новорожденного ребенка, так как оно обеспечивает не только развитие многих функций, но и имеет иммуномодулирующую роль. Олигосахариды – уникальный компонент грудного молока, который способствует правильному формированию иммунитета ребенка. И очень радует, что благодаря развитию технологий появился продукт детского питания, в состав которого входит комплекс олигосахаридов, идентичных олигосахаридам грудного молока. Это дает шанс детям, которые по определенным причинам лишены возможности получать молоко матери, на более полноценную иммунную защиту», – заявил Алексей Рыков, врач-педиатр высшей категории, медицинский директор по педиатрии медицинской сети «Добробут».

Компания Nestlé – признанный новатор в области детского питания. Создавая продукты для малышей, здесь всегда стремятся использовать новейшие научные достижения и изобретения. Инновационный продукт Nestlé с комплексом двух олигосахаридов задает новый стандарт в детском питании. Повышение качества жизни и вклад в здоровое будущее – главная миссия компании уже 150 лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применять исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребенка и продолжать как можно дольше после введения прикорма. Компания Nestlé полностью поддерживает эту рекомендацию.