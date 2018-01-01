Купи радость за деньги. Эксперт рассказала о влиянии материальных вещей на уровень счастья

Американский эксперт Ингрид Фетелл Ли, изучающая источники радости в окружающем нас мире, развенчала миф о том, что для достижения наивысшего уровня счастья следует инвестировать в опыт, а не в вещи.

По ее мнению, уютный свитер или серьги из жемчуга в действительности могут повысить уровень счастья человека, при чем в долгосрочной перспективе, пишет Style Caster.

«Многие из нас считают, что истинная радость должна исходить изнутри и что материальные вещи не связаны с тем, насколько счастливыми мы себя ощущаем. Но мои исследования показывают, что вещи, окружающие нас, оказывают очень сильное влияние на наше эмоциональное благополучие», - говорит она.

В качестве примера Ингрид приводит цветы, которые, согласно результатам независимых исследований, снижают уровень тревоги и поднимают настроение, а также улучшают память и даже уменьшают боль:

«Знаете ли вы, что цветы способны уменьшить количество принимаемых больными болеутоляющих после операции в больницах?», - говорит эксперт, добавляя, что в ходе научного эксперимента также было установлено, что вещи круглой или симметричной формы способны вызывать положительные эмоции, а острые и ассиметричные вещи, наоборот, вызывают напряжение и могут стать причиной печали и тревоги.

«Фактически, исследования показывают, что объекты с острыми углами способствуют активности в части мозга, которую называют амигдалой, или миндалевидным телом, отвечающим за чувства страха и беспокойства. Одно лишь это должно натолкнуть на мысли о том, что вещи могут сильно влиять на наше счастье. Таким образом, те вещи, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни, следует выбирать с особой осторожностью и использовать их для повышения уровня счастья и благополучия», - говорит Ингрид.

К особой категории объектов, которые оказывают сильное влияние на уровень счастья человека, эксперт относит вещи, которые вызывают воспоминания о позитивных моментах в жизни или любимых людях – такие, например, как сувенир из путешествия или предмет из вашего детства, который напоминает об уюте и тепле родительского дома.

Впрочем, на уровень счастья человека может положительно повлиять и новая пара туфель.

«Эти вещи могут не так сильно влиять на наше счастье, как воспоминания, но они, все же, помогают нам хорошо себя чувствовать и испытывать радость. Когда вы покупаете новую пару красивых кожаных сапог вы чувствуете себя потрясающе. Безусловно, это более кратковременное чувство, но однажды в пятницу вечером, когда вы наденете их, вы снова почувствуете себя потрясающе! Это и есть невосприимчивое преимущество материальных благ, которое мы можем даже не замечать», - подытожила она, добавив, что вместо того, чтобы относиться к материальным вещам, как к расточительству и потребительству, необходимо воспринимать их, как инструмент для извлечения радости, мотивации и вдохновения в повседневной жизни.

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