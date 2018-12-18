Тема раскрыта. Названы самые популярные вопросы о сексе

Американский журнал Maxim назвал самые популярные вопросы о сексе.

Издание составило список самых актуальных для мужчин и женщин вопросов о сексе совместно с Софией Франклин и Александрой Купер - ведущими нового подкаста Call Her Daddy, созданного совместно с сатирическим блогом о спортивной и поп-культуре Barstool Sports.

По данным Maxim, мужчин и женщин интересуют разные темы о сексе. В частности, женщины чаще всего интересуются тем, какие «грязные» фразы лучше использовать во время интимной близости, в то время как для мужчин самыми актуальными темами являются знакомство с девушкой и как сделать так, чтобы она согласилась заняться с ним сексом.

«Мужчины сильно озабочены тем, как «зацепить» девушку и побыстрее уложить ее в постель, а девушки очень часто задают вопрос о «грязных» разговорчиках», - говорит София Франклин, добавляя, что опрос сайта знакомств Saucy Dates при участии свыше 5 тысяч респондентов ранее показал, что 76 процентов мужчин хотят, чтобы их партнерши были более разговорчивыми в постели и не стеснялись озвучивать свои самые «грязные» фантазии.

Кроме того, по словам Франклин, мужчины часто задают вопросы об оральном сексе, интересуясь преимущественно тем, как доставить женщине максимальное удовольствие.

Разоблачаем миф. Секс – это не базовая потребность

Назван самый сексуальный мужчина мира из ныне живущих

Почему мы боимся говорить о сексе? Три причины

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook