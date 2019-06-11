4,6 млн лайков у поста. Опубликован рейтинг самых популярных звезд в Instagram

Аналитическая платформа Hype Auditor, помогающая рекламодателям проверять инстаграм-блогеров на накрутки и оценивать качество их аудитории, опубликовала рейтинг самых популярных знаменитостей в Instagram.

Рейтинг, основанный на среднем количестве лайков, возглавила американская певица и актриса Селена Гомес.

В среднем одна публикация 26-летней звезды набирает по 4,6 млн лайков, пишет Fox News. При этом страница Гомес в Instagram насчитывает более 152 млн фолловеров.

Также выяснилось, что большинство фанов, подписанных на страницу Гомес, а именно 14 процентов, проживают в Индии и 58 процентов из них — женщины.

На втором месте в рейтинге разместилась Кайли Дженнер, публикации которой в среднем набирают по 3,6 млн лайков. Страница Дженнер в Instagram насчитывает более 137 млн подписчиков, 24 процента которых проживает в США.

Тройку лидеров замыкает португальский футболист Криштиану Роналду. На страницу спортсмена подписано свыше 170 млн пользователей, но при этом одна его публикация в среднем набирает только 2,8 млн лайков.

В пятерку самых «залайканных» знаменитостей в Instagram также вошли Лионель Месси с 2,4 млн лайков за пост, а также Бейонсе, публикации которой набирают в среднем по 2,3 млн лайков.

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