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Не верьте тому, что пишут. Кто воспитывает дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

Сегодня, 17:21 1386
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© Instagram

Владимир Кличко был замечен на пляже Барбадоса с дочкой

Американские СМИ сообщили, что голливудская актриса Хайден Панеттьери отказалась от воспитания четырехлетней дочери Кайи Евдокии от украинского боксера Владимира Кличко.

Накануне американский еженедельник US Weekly сообщил, что дочь Панеттьери и Кличко живет в Киеве с бабушкой – мамой спортсмена Надеждой Ульяновной, в то время как актриса устраивает свою личную жизнь.

Источники из окружения звезды отметили, что 29-летняя Панеттьери была слишком увлечена романом с новым бойфрендом, начинающим актером Брайаном Хикерсоном и приняла решение отдать дочь 42-летнему Кличко.

«У нее просто нет времени на воспитание дочери. Она знает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы Кайя жила вместе с ней. Это грустная история», - процитировал инсайдера американский таблоид.

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Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettierexo)

Новость о том, что дочь Кличко и Панеттьери живет в украинской столице, опроверг новый бойфренд актрисы. 28-летний Хикерсон заявил, что информация не соответствует действительности и добавил, что в настоящее время его возлюбленная отдыхает на одном из курортов вместе с дочкой и ее отцом.

«На самом деле Хайден сейчас на семейном отдыхе со своей дочерью и чемпионом (Владимиром Кличко), так что не верьте всему, что пишут. Она замечательная мама», - сообщил он в разговоре с изданием Access.

Отметим, в Сети появилось несколько снимков Кличко и его дочери Кайи, сделанные на пляже в Барбадосе, что косвенно подтверждает заявление нового бойфренда Панеттьери. Однако папарацци пока так и не удалось сделать ни одного совместного снимка Панеттьери с дочкой на курорте.

Напомним, о расставании Хайден Панеттьери и Владимира Кличко стало известно в августе 2018 года.

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Теги:   Дочь Хайден Панеттьери Владимир Кличко

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