Не верьте тому, что пишут. Кто воспитывает дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

Американские СМИ сообщили, что голливудская актриса Хайден
Панеттьери отказалась от воспитания четырехлетней дочери Кайи Евдокии от
украинского боксера Владимира Кличко.
Накануне американский еженедельник US Weekly сообщил, что дочь Панеттьери и Кличко живет в Киеве с бабушкой – мамой спортсмена Надеждой Ульяновной, в то время как актриса устраивает свою личную жизнь.
Источники из окружения звезды отметили, что 29-летняя Панеттьери
была слишком увлечена романом с новым бойфрендом, начинающим актером Брайаном
Хикерсоном и приняла решение отдать дочь 42-летнему Кличко.
«У нее просто нет времени на воспитание дочери. Она знает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы Кайя жила вместе с ней. Это грустная история», - процитировал инсайдера американский таблоид.
Новость о том, что дочь Кличко и Панеттьери живет в
украинской столице, опроверг новый бойфренд актрисы. 28-летний Хикерсон заявил,
что информация не соответствует действительности и добавил, что в настоящее
время его возлюбленная отдыхает на одном из курортов вместе с дочкой и ее
отцом.
«На самом деле Хайден сейчас на семейном отдыхе со своей
дочерью и чемпионом (Владимиром Кличко), так что не верьте всему, что пишут. Она
замечательная мама», - сообщил он в разговоре с изданием Access.
Отметим, в Сети появилось несколько снимков Кличко и его
дочери Кайи, сделанные на пляже в Барбадосе, что косвенно подтверждает
заявление нового бойфренда Панеттьери. Однако папарацци пока так и не удалось
сделать ни одного совместного снимка Панеттьери с дочкой на курорте.
Напомним, о расставании Хайден Панеттьери и Владимира Кличко стало известно в августе 2018 года.
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