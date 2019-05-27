Суперспособность. Звезда Игры престолов Софи Тернер забросила ногу за голову на телешоу

Британская актриса Софи Тернер посетила шоу Грэма Нортона, где продемонстрировала свою гибкость.

23-летняя звезда Игры престолов вместе со своими коллегами по фильму Люди Икс: Темный Феникс посетила популярное британское комедийно-развлекательное ток-шоу.

В ходе эфира актерский состав продолжения Людей Икс рассказал об удивительной способности Тернер засыпать в любом месте, в любое время и в любой позе. По признанию самой актрисы, это, вероятнее всего, связано с ее гибкостью, ведь ранее она была воздушной гимнасткой и посещала уроки циркового искусства. По просьбе ведущего Тернер продемонстрировала свою гибкость, мастерски закинув ногу за голову.

Видео фрагмента, в котором актриса демонстрирует свои умения, стало хитом Сети и превратилось в новый мем.

«Алле-оп!», «Суперспособность Тернер!», «Смешно», — высмеяли актрису пользователи твиттера.

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