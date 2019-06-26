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Снова вместе? Элина Свитолина и Монфис восстановили общий аккаунт в Instagram

Сегодня, 17:20 984
Цей матеріал також доступний українською

instagram.com/g.e.m.s.life

Свитолина и Монфис опубликовали видео в общем Instagram

Общий аккаунт теннисистки Элины Свитолиной и ее бойфренда Гаэля Монфиса был удален. Совсем недавно пара восстановила его и опубликовала новое видео.

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина и первая ракетка Франции Гаэль Монфис возобновили общий аккаунт в социальной сети Instagram.

На странице под названием G.E.M.S. life (Gael.Elina.Monfils.Svitolina) спортсмены написали сообщение для фанатов. «Мы обнимаемся, мы целуемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим. Это мы», — говорится в подписи к ролику.

Само видео получилось очень эмоциональным. В ролике Монфис восторженно обращается к украинке: «Ты видела, что они вернулись? Они вернулись! G.E.M.S. Да, они вернулись!».

Пара обновила подпись к аккаунту: «Мы не идеальны. Мы делаем ошибки. И будем делать еще больше ошибок. И это нормально».

Ранее пара удаляла совместный аккаунт в Instagram. Кроме того, Свитолина удаляла почти все совместные фото со своей страницы. Из-за этого появилось множество слухов о том, что пара распалась.

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