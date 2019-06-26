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Мы находились в неспокойных водах. Владимир Кличко поделился новыми подробностями пожара на яхте

Сегодня, 14:12 662
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Кличко едва не погиб на яхте в Средиземном море

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко рассказал о пожаре на арендованной яхте у берегов Испании, на которой он отдыхал с друзьями и семьей.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе отдыхал на яхте в Средиземном море, когда в машинном отделении судна произошел пожар. В это время яхта, которая следовала с Ибицы на Мальорку, находилась в 11 километрах от берега. Об этом Кличко рассказал на своей странице в Facebook.

«Если вам интересно, что случилось с моей семьей, друзьями и со мной, когда я был на чартерном судне, которое следовало с Ибицы на Мальорку рано утром в понедельник, то должен сказать: с нами все в порядке! Мы находились в неспокойных водах и внезапно обнаружили огонь — примерно в 7 морских милях от береговой линии. Понадобилось некоторое время, чтобы взять ситуацию под контроль. К счастью, мы могли рассчитывать на помощь береговой охраны Мальорки и пожарных. Спасибо им всем! К слову, будьте осторожны со своими желаниями, потому что в этот раз судьба восприняла мое желание „получить немного адреналина на выходных“ уж слишком буквально», — написал 43-летний спортсмен.

Кличко также опубликовал видео, снятое в момент инцидента и поблагодарил всех пожарных и спасателей.

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Теги:   Пожар Владимир Кличко

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